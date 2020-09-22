Десяток кинолент о писателях, которые стоит посмотреть «Саган» (2008) Байопик о жизни Франсуазы Саган вышел таким же увлекательным, как и ее книги. Двухчасовой фильм рассказывает о жизни знаменитой писательницы, начиная от дней мировой славы после публикации знаменитого романа «Здравствуй, грусть!», но не только и не столько фиксирует ключевые факты ее …Подробнее »
Ворона. Поучительная история о силе самомнения
Собрались гуси на юг. Захотелось и вороне на юг полететь. Подлетает ворона к гусям и говорит: -Гуси, возьмите меня с собой. Я тоже хочу в жаркие страны. -Ворона, да ты что? Лететь далеко, через море, ты не долетишь, свалишься на полдороге… —Я — птица гордая, я — птица сильная, долечу! …Подробнее »
Эффект Зейгарник поможет закончить все задачи
Если у вас проблемы с выполнением проектов и планов, свою личную продуктивность можно повысить с помощью эффекта Зейгарник. Этот психологический эффект касается незавершенных задач, и не позволяет вам оставить их невыполненными. У вас когда-нибудь бывало такое, что вы напрочь забываете задание, как только оно выполнено? А пока оно не закончено, …Подробнее »
8 причин читать больше художественной литературы
Исследования доказывают, что вымышленные истории полезнее для мозга, чем реальные. 1. Развитая эмпатия Чтение художественной литературы развивает эмпатию и помогает представить себя на месте другого. Это связано с тем, что мозг обрабатывает прочитанную и реальную информацию одинаково. Левая височная доля, отвечающая за восприятие языка, заставляет мозг думать, что он делает то, что …Подробнее »
О медитации
Исследования показывают, что в 50 лет состояние мозга может быть таким же, как в 25 лет, если медитировать всего 15 минут в день. Нейробиолог Сара Лазар обнаружила, что у людей, которые занимались медитацией, была больше развита та часть мозга, которая связана с принятием решений и рабочей памятью — лобная кора. …Подробнее »
Как журналист неделю жил по распорядку дня писателей
Журналист Vice Ник Грин неделю испытывал на себе распорядок дня известных писателей. И вот что из этого получилось 🙂 День первый. Харуки Мураками «Когда я пишу роман, я встаю в четыре утра и работаю по пять-шесть часов. Днем я пробегаю 10 км или проплываю 1,5 км (или делаю и то, …Подробнее »
X, Y, Z — как разобраться в теории поколений
Поколение X, Y или Z — это не серия романов Пелевина, это обширная социологическая теория, довольна интересная, к слову. Суть её сводится к тому, что люди, родившиеся в один и тот же период истории, имеют схожие черты в мировосприятии, жизнеустройстве и поведении. Это теория, которая очень красиво и доходчиво объясняет …Подробнее »
По ту сторону книги: 12 фильмов о писателях
Когда мы увлеченно читаем книгу, последнее, о чем мы думаем — о человеке, который стоит за ней. Что окружало создавшего эту историю, какая у него семья, образование, друзья и какое у автора было настроение, когда он складывал слова в строчки, которые не дают спать, пока мы не узнаем, чем все закончилось. Но часто жизнь писателя не менее интересна, чем история, рассказанная им. Обещание на рассвете (2017) …Подробнее »
Как изучать несколько языков одновременно
Йаакко Каариа — ветеран изучения языков. Сейчас ему 71 и он изучает сразу три языка: русский, итальянский и испанский. Занятия онлайн Йаакко дополняет языковыми курсами и общением с друзьями-иностранцами и, судя по всему, не испытывает никаких проблем изучая сразу несколько языков. Два раза в неделю я встречаюсь с русским другом — он учит меня …Подробнее »
Чётки и их чёткие функции
Чётки (от древнерусского «считать, читать, почитать») — это шнурок или лента с навязанными узелками или нанизанными бусины (зёрна). Чаше всего чётки замкнуты в кольцо. Во многих религиях (христианстве, буддизме, индуизме, исламе) применяются для счёта молитв или других ритуальных действий, сохранения внимания и концентрации, задания ритма и тому подобное. Чётки бывают самыми разнообразными, и, в зависимости от …Подробнее »