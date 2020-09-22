Когда мы увлеченно читаем книгу, последнее, о чем мы думаем — о человеке, который стоит за ней. Что окружало создавшего эту историю, какая у него семья, образование, друзья и какое у автора было настроение, когда он складывал слова в строчки, которые не дают спать, пока мы не узнаем, чем все закончилось. Но часто жизнь писателя не менее интересна, чем история, рассказанная им. Обещание на рассвете (2017) …